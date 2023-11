Inter, mistero Cuadrado: scarso minutaggio e condizioni incerte, nerazzurri pronti a tornare sul mercato

Avrebbe dovuto portare nuova linfa sulla corsia destra, dando il cambio, quando necessario, a Denzel Dumfries, ma Juan Cuadrado, fin qui, non si è praticamente mai visto. Soltanto 97 minuti per il colombiano, arrivato in estate a parametro zero dopo la scadenza del contratto con la Juventus ed alle prese con una fastidiosa infiammazione al tendine d'Achille che pare non dargli tregua. Sì, perché il giocatore, malgrado più volte sia sembrato vicino al rientro, ha dovuto far slittare continuamente il suo rientro in campo. Il dolore, che talvolta scompare, si ripresenta infatti ogni volta che l'esterno alza i giri del motore. Mettendo in difficoltà Simone Inzaghi, che fortemente aveva voluto Cuadrado in sede di mercato.

Il colombiano, in questi giorni, sta proseguendo il lavoro personalizzato tra rinforzo e terapie dividendosi tra campo e palestra. L'ex bianconero, inoltre, si sarebbe sottoposto ad alcuni accertamenti diagnostici i quali avrebbero escluso l'ipotesi di un intervento chirurgico, ma la situazione rimane incerta. Obiettivo di Cuadrado sarebbe quello di rimettersi a disposizione di Inzaghi per il big match contro la sua ex Juventus in programma domenica 26 novembre, ma al momento risulta impossibile sbilanciarsi in ipotesi.

Questa situazione di incertezza, inoltre, starebbe facendo meditare l'Inter in vista della sessione invernale di calciomercato: stando così le cose, infatti, non è da escludere che i nerazzurri possano decidere di operare in entrata sulla corsia destra per fornire ad Inzaghi qualche garanzia in più.