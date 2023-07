Inter, quale sarà il ruolo in rosa di Juan Cuadrado

Un affare a sorpresa, quello definito nelle scorse ore. L'Inter, dopo aver subìto lo "smacco" di Lukaku, che si è messo in trattativa con la Juventus mentre i nerazzurri cercavano di raggiungere l'accordo con i Blues per un suo ritorno a Milano, ha chiuso per Juan Cuadrado. Il colombiano, libero a parametro zero dopo la scadenza del contratto che lo legava alla Vecchia Signora, sottoscriverà con il club di Steven Zhang un annuale da 2,5 milioni di euro netti. Nella serata di oggi, lunedì 17 luglio, l'esterno è atteso a Milano, dove domattina sosterrà le visite mediche di rito prima di legarsi ufficialmente all'Inter.

Cuadrado, per lui un ruolo da vice Dumfries

Cuadrado, nel corso dell'ultima stagione, ha collezionato complessivamente 47 presenze con la maglia della Juventus, ma il suo rendimento non è stato all'altezza delle annate precedenti. Il colombiano, classe 1988, sta probabilmente iniziando a risentire del trascorrere degli anni ed è per questo che nelle intenzioni dei nerazzurri non andrà a ricoprire il ruolo di titolare. Il "padrone" designato della corsia destra nerazzurra è infatti Denzel Dumfries, con Cuadrado che andrà a sostuire in rosa Bellanova (rientrato dal prestito al Cagliari che lo ha poi ceduto al Torino) come prima alternativa.

Un innesto, quello dell'ormai ex bianconero, comunque utile nelle rotazioni: i nerazzurri, anche nella prossima stagione, saranno infatti impegnati in quattro competizioni (campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Champions League) ed avere in rosa un'alternativa dalla notevole esperienza internazionale come Juan Cuadrado non può che rappresentare un valore aggiunto per il tecnico Simone Inzaghi.