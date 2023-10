Jude Bellingham non si ferma più

Jude Bellingham continua a stupire il mondo del calcio, la lotta a dominatore planetario del football doveva essere una corsa a due tra Haaland e Mbappè e invece l'inglese si è inserito di prepotenza, prendendosi sulle spalle la squadra più blasonata di sempre: il Real Madrid. I blancos in estate hanno speso 100 milioni per il centrocampista, rinunciando con questa cifra ad acquistare il vice Benzema, una decisione coraggiosa che ha già ripagato Perez.

I numeri di Bellingham con il Real Madrid

Ancelotti ha capito subito che senza un centravanti come il francese il suo Real doveva cambiare, via il 4-3-3 puro e dentro un 4-3-1-2 in cui i due attaccanti rapidi tecnici e veloci devono aprire gli spazi per Bellingham che si eleva a formidabile cecchino. Oggi nella partita dell'anno, il Clasico con il Barcellona, ha dimostrato ancora una volta di essere già nel club dei migliori del mondo, a soli 20 anni. I blancos sotto di un gol hanno sofferto il Barcellona, avevano bisogno di un leader e lo hanno trovato in Bellingham che con due reti ha ribaltato il risultato e fatto piangere il Camp Nou.

La doppietta di oggi porta a 10 i gol in 10 partite nella Liga, a cui aggiungerne 3 in altrettante gare in Champions League. Numeri da attaccante, numeri che a ottobre sono già i migliori in carriera visto che il giovane Jude l'anno scorso al Borussia Dortmund, giocando nettamente più arretrato, aveva segnato 12 reti in tutto l'anno. Stupisce la sua continuità, nelle ultime cinque gare del Real Madrid non ha segnato solo con il Siviglia, in tutte le partite ufficiali ha mancato il bersaglio solo tre volte, compensate da altrettante doppiette. Infine c'è un dato che va tenuto a mente, la merengues hanno vinto tutte le partite stagionali tranne due, la sconfitta con l'Atletico Madrid e il pareggio con il Siviglia, due delle tre gare in cui Bellingham non ha segnato. Il nuovo Real Madrid parla inglese e lo potrà fare ancora per molto tempo visto che stiamo parlando di un ragazzo classe 2003, pagato 100 milioni e che oggi ne vale già 150.