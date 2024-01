L'annuncio di Jürgen Klopp: "Non ho più energie, a fine stagione lascerò Liverpool"

Jürgen Klopp lascia Liverpool. È un video su X a fare luce sul futuro del tecnico tedesco, che annuncia la volontà di lasciare i “Reds” al termine della stagione corrente, che peraltro vede il Liverpool al comando della Premier con cinque lunghezze di vantaggio sulle dirette inseguitrici. «Mi rendo conto coma questo possa essere uno shock per molte persone in questo momento – commenta Klopp - ma posso spiegare, o perlomeno provare a farlo. Amo tutto di Liverpool: la città, i tifosi, la squadra, lo staff e la società, insomma tutto. Ma ho finito le energie, dopo tanti anni trascorsi insieme: e per il sentimento ed il rispetto che provo nei vostri confronti, per tutti gli anni che abbiamo trascorso insieme e tutto quello che insieme abbiamo passato, l’ultima cosa che vi devo è la verità. E questa è la verità».

Quella del tecnico di Stoccarda con il Liverpool è stata una lunghissima storia d’amore. È approdato in Premier dopo le esperienze vissute in patria. Sette anni e mezzo come mister del Magonza, che ha traghettato in Bundesliga salvandolo nelle due stagioni successive, ed altri sette anni nel ruolo di timoniere del Borussia Dortmund, con cui ha messo in bacheca due scudetti, due Coppe di Germania e due Supercoppe nazionali. Quindi il trasferimento in Inghilterra, che lo ha consacrato come uno dei migliori tecnici continentali.

Coi “Reds”, che lo hanno visto in panchina negli ultimi nove anni, Klopp ha firmato l’en-plein vincendo tutto: uno scudetto, una FA Cup, una Coppa di Lega e la Community Shield (la Supercoppa british) in patria, più una Champions League, una Coppa del Mondo per club ed una Supercoppa Uefa, tenendo il club stabilmente tra le prime cinque squadre di Premier. Un bottino che peraltro potrebbe anche essere ritoccato da qui al termine dell’anno: il Liverpool è in corsa per l’Europa League, per l’FA Cup (giocheranno domenica il quarto turno), giocherà a febbraio contro il Chelsea la finale di League Cup ed è attualmente una delle pretendenti più accreditate per il titolo in Inghilterra.