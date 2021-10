Juventus, Allegri peggio di Pirlo: tutti i dati a confronto

Un ko inatteso, che fa sprofondare nella crisi la Juventus. I bianconeri, nella decima giornata del campionato di Serie A, sono stati superati per 1-2 dal Sassuolo all'Allianz Stadium scivolando a -13 dalla vetta. Un distacco impietoso per una squadra, come quella di Massimiliano Allegri, che aveva iniziato il torneo con ambizioni scudetto. Il ritorno del tecnico livornese sulla panchina della Vecchia Signora non ha dato tuttavia gli effetti sperati, con la Juventus che, oggi, sembra un gradino sotto rispetto a Milan, Napoli e Inter. E l'opaco rendimento di questa prima parte di stagione riabilita, almeno in parte, Andrea Pirlo, esonerato al termine dello scorso torneo con l'imputazione di essere proprio lui il principale responsabile del campionato sottotono dei bianconeri.

Allegri-Pirlo, il confronto

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo dieci giornate, ha raccolto 15 punti, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, mentre quella di Pirlo, di questi tempi, viaggiava a quota 20 ed era ancora imbattuta con cinque vittorie e cinque pari. Migliori, lo scorso anno, erano anche i dati relativi a gol segnati e subiti, rispettivamente 19 e 9 contro i 15 e 14 dell'attuale torneo. Infine, poi, la differenza più grande: i bianconeri oggi occupano il settimo posto della classifica, a ben tredici lunghezze di distanza dalla vetta, mentre lo scorso anno, al termine della decima giornata, Chiellini e compagni erano quarti e a -6 dal primo posto, un distacco, sulla carta, ancora ampiamente colmabile.

Insomma, tutti i dati certificano che con Allegri non solo non è arrivata l'augurata svolta, ma che il rendimento è addirittura peggiorato. Al tecnico livornese, adesso, il compito di dare una sterzata, altrimenti, in casa bianconera, potrebbero finire con il rimpiangere addirittura Pirlo.