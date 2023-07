Juventus, date e orari delle amichevoli negli Stati Uniti

L'inizio della stagione 2023/2024, per la Juventus, è ormai alle porte. Nella giornata di lunedì 10 luglio i bianconeri, reduci da un'annata deludente, chiusa soltanto al settimo posto complice la penalizzazione per il caso plusvalenze, si ritroveranno infatti alla Continassa per il consueto raduno. Qui il tecnico Massimiliano Allegri inizierà a gettare le basi per il prossimo campionato, durante il quale la Vecchia Signora vorrà tornare a recitare un ruolo da protagonista lottando per le primissime posizioni della classifica.

Date e orari delle amichevoli negli Usa

La Juventus, dopo la prima parte di ritiro alla Continassa, partirà il 21 luglio per la tournée negli Stati Uniti. Qui i bianconeri saranno impegnati in alcune amichevoli di prestigio: il 23 luglio, al Levi's Stadium, contro il Barcellona, il 28 luglio, al Dignity Health Sports Park, contro il Milan ed infine il 3 agosto, al Camping World Stadium, contro il Real Madrid

Di seguito il calendario completo delle amichevoli previste durante la tournée americana per la Juventus: