Juventus - Atalanta 0-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

L'Atalanta vince in casa della Juventus come non succedeva dal 1989. E con questa sconfitta, per la Juve si fa sempre più complicata anche la corsa al quarto posto, ora occupato stabilmente dai bergamaschi. E i fischi dello Stadium alla fine del match sono la chiusura perfetta per la solita partita imbarazzante della squadra di Allegri, alla sesta sconfitta stagionale.

Articolo su Torino Today

Il tabellino

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa (1' st Bernardeschi), McKennie (19' st Kean), Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata (40' st Kaio Jorge). A disp. Pinsoglio, Perin, Chiellini, Arthur, Pellegrini, Rugani, Bentancur, Kulusevski, De Winter All. Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djmsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta (26' st Palomino); Pessina (14' st Pasalic); Zapata, Malinovskyi (42' st Koopmeiners). A disp. Rossi, Sportiello, Muriel, Pezzella, Hateboer, Scalvini, Miranchuk, Ilicic. All. Gasperini.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

MARCATORI: 28' pt Zapata (A)

NOTE: Ammoniti: Cuadrado, Rabiot, Bernardeschi, Locatelli (J), Freuler, Malinovskyi, Zappacosta, Demiral, Djimsiti (A). Recupero: 0' pt, 6' st.

Juventus - Atalanta 0-1: dove vedere gol e highlights

Le immagini salienti di Juventus - Atalanta 0-1 giocata sabato 27 novembre sono disponibili su Sky Sport