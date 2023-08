Juventus-Atalanta, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un vero e proprio antipasto di serie A, quello in programma sabato 12 agosto alle 20.30 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. L'una di fronte all'altra, in amichevole, ci saranno infatti la Juventus di Massimiliano Allegri, chiamata al riscatto dopo la deludente annata scorsa, e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un test utile per entrambi i tecnici per mettere a punto le proprie squadre in vista del via ufficiale della stagione, previsto sia per i bianconeri che per i nerazzurri per il 20 agosto (la Vecchia Signora, nella prima giornata di campionato, farà visita all'Udinese, mentre la Dea sarà impegnata sul campo del Sassuolo).

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Atalanta (3-5-2): Musso; Okoli, Scalvini, Ruggeri; Zappacosta, Éderson, Pasalic, Bakker; Touré, Lookman. All. Gasperini

Dove vedere Juventus-Atalanta in tv e streaming

La partita amichevole Juventus-Atalanta, in programma sabato 12 agosto alle 20.30 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (numero 251). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.