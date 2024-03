Dove vedere Juventus-Atalanta in tv e streaming: le probabili formazioni

Un vero e proprio scontro diretto per la Champions, quello che andrà in scena domenica 10 marzo alle 18 all'Allianz Stadium. La Juventus di Massimiliano Allegri, sconfitta dal Napoli nell'ultima giornata e seconda in classifica con i suoi 57 punti, ospiterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, sesta a quota 46 e reduce in campionato dai ko con Inter e Bologna. Una sfida, quindi, che metterà in palio punti pesanti per l'Europa ed in cui entrambe le formazioni andranno a caccia del massimo risultato.

Juventus-Atalanta, le scelte di Allegri

Vera e propria emergenza a centrocampo per Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, per la sfida con l'Atalanta, sarà infatti privo di Rabiot, alle prese con un problema al piede, e di Carlos Alcaraz, fermato da un problema muscolare. Non al meglio anche McKennie, che dovrebbe essere comunque convocato. Nella posizione di mezzala, quindi, potrebbe essere adattato Cambiaso, con l'inserimento di Weah sulle corsia destra. In mezzo al campo, insieme a Locatelli, spazio anche per Miretti. In attacco, dove non ci sarà Vlahovic, fermato per un turno dal giudice sportivo, ci sarà Milik al fianco di Chiesa. Linea difensiva formata da Gatti, Bremer e Danilo.

Juventus-Atalanta, le scelte di Gasperini

Gasperini, dall'altra parte, si affiderà al 3-4-2-1, con Scamacca che potrebbe essere preferito a De Ketelaere in attacco. Sulla trequarti certo del posto Koopmeiners, con l'altra maglia contesa da Lookman e Pasalic. In mezzo al campo De Roon ed Ederson, con Zappacosta e Ruggeri a presidiare le corsie esterne. In difesa Hien e Djimsiti si contendono una maglia per completare il reparto con Scalvini e Kolasinac.

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Milik. All. Allegri

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri: Koopmeiners, Pasalic; Scamacca. All. Gasperini

Juventus-Atalanta, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Atalanta, in programma domenica 10 marzo alle 18 all'Allianz Stadium e valevole per la 28esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.