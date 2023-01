Juventus-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una vera e propria stangata, quella che si è abbattuta sulla Juventus nelle scorse ore. La Corte Federale d'Appello, nella serata di ieri, venerdì 20 gennaio, ha infatti sanzionato i bianconeri con 15 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva per il caso plusvalenze. Una sanzione che ha fatto scivolare la Vecchia Signora al decimo posto della classifica a quota 22, a -12 dalla zona Champions, e a cui gli uomini di Massimiliano Allegri saranno chiamati a dare una risposta sul campo già a partire dal match contro l'Atalanta, in programma domenica 22 gennaio alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la 19esima giornata di serie A.

La Dea, tuttavia, si presenterà a Torino galvanizzata dai recenti risultati positivi. I nerazzurri, nelle ultime due sfide, hanno segnato ben 13 reti: prima il roboante 8-2 inflitto alla Salernitana in campionato, poi il 5-2 rifilato allo Spezia in Coppa Italia. Numeri che testimoniano l'ottimo momento di forma vissuto dalla formazione di Gasperini.

Juventus-Atalanta, le scelte di Allegri

Allegri, per la sfida contro l'Atalanta, potrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Di Maria e Chiesa ad agire alle spalle di Milik in attacco. A centrocampo il tandem formato da Paredes e Locatelli, con McKennie e Kostic sulle corsie esterne. In difesa, dove mancherà ancora Bonucci, spazio al trio tutto brasiliano composto da Danilo, Bremer e Alex Sandro. L'alternativa potrebbe essere il 3-5-1-1: in questo caso il sacrificato sarebbe Chiesa, pronto ad entrare in corso d'opera, con l'inserimento di un centrocampista in più (Fagioli o Miretti).

Juventus-Atalanta, le scelte di Gasperini

Gasperini, per il match dell'Allianz Stadium, dovrà fare i conti con l'assenza di Koopmeiners, fermato dal giudice sportivo per una giornata. In mezzo al campo spazio quindi per Ederson al fianco di De Roon, con Hateboer e Ruggeri a presidiare le corsie esterne. In attacco praticamente certi del posto Lookman e Hojlund, con l'altra maglia contesa da Pasalic e Boga: nel caso in cui dovesse spuntarla il croato spazio al 3-4-1-2, altrimenti i bergamaschi si schiereranno con il 3-4-3. In difesa Toloi, Palomino e Demiral (in vantaggio su Scalvini) a protezione del portiere Musso.

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli, Kostic; Di Maria, Chiesa; Milik. All. Allegri

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Hojlund. All. Gasperini

Juventus-Atalanta, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Atalanta, in programma domenica 22 gennaio alle 20.45 all'Allianz Stadium, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.