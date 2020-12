Juventus-Atalanta, le probabili formazioni: c'è Morata insieme a CR7

Una sfida che promette spettacolo, quella in programma questo pomeriggio alle 18.30 all'Allianz Stadium. La Juventus, reduce dal successo in casa del Genoa, ospiterà l'Atalanta nella 12esima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono attualmente appaiati insieme al Napoli al terzo posto della classifica con i loro 23 punti, mentre i nerazzurri, protagonisti di qualche alto e basso di troppo in questa fase iniziale di stagione, sono noni a 17.

Juventus-Atalanta, le scelte dei due allenatori

Pirlo si affiderà al 3-4-1-2, con Morata preferito a Dybala per far coppia in attacco con Cristiano Ronaldo. Nella posizione di trequartista Ramsey dovrebbe avere la meglio su Kulusevki, mentre sulle corsie esterne ci saranno Cuadrado e Chiesa. Panchina per Alex Sandro. In difesa Danilo, Bonucci e De Ligt.

Gasperini potrebbe fare nuovamente a meno di Gomez dal primo minuto, schierando sulla trequarti Pessina e Malinovskyi alle spalle di Duvan Zapata. A centrocampo De Roon e Freuler con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne, mentre in difesa maglia da titolare per Toloi, Romero e Djimsiti.

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt; Cuadrado, Arthur, McKennie, Chiesa; Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini