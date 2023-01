Juventus-Atalanta, il pronostico del big match dell'Allianz Stadium

Scontro diretto in chiave Champions all'Allianz Stadium, dove domenica 22 gennaio, alle 20.45, si affronteranno la Juventus di Massimiliano Allegri e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nella 19esima giornata del campionato di serie A. I bianconeri si trovano al momento al terzo posto a pari merito con l'Inter con i loro 37 punti, mentre i bergamaschi sono quinti a fianco delle due romane a quota 34. Una sfida quindi che potrebbe avere risvolti importanti per il prosieguo della stagione delle due formazioni.

Juventus-Atalanta, come arrivano alla sfida i bianconeri

La Juventus, nell'ultimo turno di campionato, è stata travolta per 5-1 dal Napoli: un ko giunto dopo otto vittorie consecutive e che, verosimilmente, ha definitivamente spento ogni velleità scudetto. I bianconeri si sono poi riscattati in Coppa Italia superando agli ottavi di finale il Monza per 2-1 staccando così il pass per i quarti, dove, a inizio febbraio, affronteranno la Lazio. La formazione di Massimiliano Allegri, malgrado il pokerissimo incassato al "Maradona", può al momento vantare la miglior difesa del torneo.

Juventus-Atalanta, come arrivano alla sfida i nerazzurri

Momento di forma esaltante per l'Atalanta, reduce da ben 13 reti segnate nelle ultime due sfide: prima il roboante 8-2 inflitto in campionato alla Salernitana, poi il 5-2 rifilato allo Spezia negli ottavi di finale di Coppa Italia. E d'altra parte i nerazzurri, in questo inizio 2023, stanno viaggiando a ritmi altissimi, come testimonia anche la vittoria per 2-1 ottenuta sul campo del Bologna. Alla prima del nuovo anno, invece, era arrivato un pareggio per 2-2 in rimonta al Picco di Spezia.

Juventus-Atalanta, il pronostico

Gara dal pronostico apertissimo, quella tra Juventus e Atalanta. I bianconeri, contro il Napoli, hanno evidenziato grosse lacune, mentre la Dea, al contrario, sembra essere tornata quella macchina da gol che abbiamo imparato ad ammirare negli ultimi anni. Gli uomini di Massimiliano Allegri, fin qui, non hanno però mai steccato in campionato di fronte al proprio pubblico, raccogliendo sette vittorie e due pareggi nelle nove gare giocate all'Allianz Stadium. Positivo, tuttavia, anche il cammino dei bergamaschi in trasferta, con un'unica sconfitta (quella dello scorso 9 novembre per 2-1 a Lecce) in nove partite. Ed alla fine, forse, potrebbe uscirne fuori un pareggio.