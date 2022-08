Juventus-Atletico Madrid, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ultimo test prestagionale per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, che nei giorni scorsi hanno affrontato Chivas Guadalajara (vittoria per 2-0), Barcellona (pareggio per 2-2) e Real Madrid (sconfitta per 2-0), sfideranno domenica 7 agosto alle 20.30 al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, in Israele, l'Atletico Madrid di Diego Simeone. Per la Juventus sarà l'ultima amichevole prima dell'inizio ufficiale della stagione, previsto, per Vlahovic e compagni, per lunedì 15 agosto, data in cui è in calendario il match contro il Sassuolo, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A.

Un nuovo match di prestigio quindi per i bianconeri, chiamati in quest'annata al riscatto dopo le ultime deludenti stagioni. Tra i giocatori osservati con particolare attenzione Angel Di Maria, al quale spetterà il compito di dare imprevedibilità alla fase offensiva bianconera. Allegri, inoltre, si aspetta passi in avanti da parte di Dusan Vlahovic, apparso non ancora al meglio nei precedenti test. Ai box invece Paul Pogba, messo ko da un problema al ginocchio destro che lo terrà lontano dal terreno di gioco per alcune settimane.

Juventus-Atletico Madrid, dove vederla in tv e streaming

La partita amichevole Juventus-Atletico Madrid, in programma domenica 7 agosto alle 20.30 al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (202). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app. Per coloro che vorranno seguire live Juventus-Atletico Madrid esiste infine la possibilità Now Tv, che trasmetterà il match in diretta.