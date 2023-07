Juventus-Barcellona, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

È ufficialmente iniziata la tournée negli Stati Uniti della Juventus. I bianconeri, al lavoro dallo scorso 10 luglio, sono partiti nella giornata odierna alla volta di San Francisco. Sono invece rimasti alla Continassa Leonardo Bonucci e Denis Zakaria, giocatori ormai fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Out anche Adrien Rabiot, alle prese con un problema muscolare al polpaccio destro accusato in questi giorni. Regolarmente nella lista, invece, Paul Pogba, le cui condizioni restano tuttavia da valutare, e Weston McKennie, reintegrato nel gruppo ma sempre sul mercato.

La Juventus, negli Usa, sarà impegnata in tre amichevoli di prestigio, la prima delle quali è in programma per domenica 23 luglio alle 4.30 italiane. Avversario della Vecchia Signora il Barcellona di Xavi, vincitore dell'ultima Liga. Una sfida quindi subito probabante per Danilo e compagni, con Massimiliano Allegri che avrà così modo di sperimentare contro una squadra di valore uomini e sistemi di gioco in vista del via ufficiale della stagione, previsto, per i bianconeri, per il 20 agosto contro l'Udinese nella prima giornata di campionato.

Dove vedere Juventus-Barcellona in tv e streaming

La partita amichevole Juventus-Barcellona, in programma domenica 23 luglio alle 4.30 italiane al Levi’s Stadium di Santa Clara, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky, invece, il canale di riferimento sarà Sky Sport Summer. La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.