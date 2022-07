Juventus-Barcellona, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un'amichevole di prestigio, quella da cui è attesa la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, alle 2.30 (ora italiana) di mercoledì 27 luglio, affronteranno il Barcellona di Robert Lewandowski al Cotton Bowl di Dallas. Un test al quale la Vecchia Signora si presenterà dopo aver superato lo scorso sabato per 2-0 i messicani del Chivas Guadalajara grazie alle reti dei giovani Da Graca e Compagnon. Gli spagnoli, invece, sono reduci dalla prestigiosa affermazione per 1-0 contro il Real Madrid, con la rete decisiva messa a segno dal neo acquisto Rapinha, prelevato pochi giorni fa dal Leeds.

Il match, per la Juventus, sarà l'occasione di mettere a punto i meccanismi di gioco in vista del via ufficiale della nuova stagione, previsto, per gli uomini di Allegri, per lunedì 15 agosto, quando i bianconeri affronteranno allo Stadium il Sassuolo nella prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allegri, per l'amichevole contro i blaugrana, potrà inoltre contare su Vlahovic e Bonucci, rimasti a guardare contro il Chivas Guadalajara. Grande attesa per vedere all'opera Angel Di Maria, mentre Paul Pogba, alle prese con un piccolo problema fisico, dovrebbe rimanere a riposo.

Juventus-Barcellona, dove vederla in tv e streaming

La partita amichevole Juventus-Barcellona si giocherà mercoledì 27 luglio alle 2.30 (ora italiana) al Cotton Bowl di Dallas. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. L'app di DAZN per seguire Juventus-Barcellona è disponibile anche su tablet, cellulari android e iOS, o in alternativa basta accedere al sito ufficiale per seguire l'amichevole in diretta streaming.