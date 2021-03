Juventus-Benevento, le probabili formazioni: Morata con CR7, spazio per Bernardeschi

A caccia del poker. La Juventus, dopo i successi contro Spezia, Lazio e Cagliari inframezzati dall'eliminazione europea per mano del Porto, andrà alla ricerca della quarta vittoria consecutiva in campionato contro il Benevento nella 28ª giornata di Serie A (fischio d'inizio alle 15 di domenica 21 marzo). I bianconeri vogliono infatti continuare a coltivare speranze scudetto, approfittando del rinvio della partita dell'Inter con il Sassuolo per accorciare le distanze dalla vetta. I sanniti, senza vittorie da ben 11 gare, durante le quali hanno raccolto solamente 5 punti, non possono però permettersi ulteriori passi falsi, con il margine dalla zona retrocessione che si è ridotto a sole quattro lunghezze.

Juventus-Benevento, le scelte dei due allenatori

Andrea Pirlo, per la sfida contro il Benevento, dovrà fare a meno dello squalificato Cuadrado e degli infortunati Dybala, Bentancur, Ramsey e Demiral. Nel 4-4-2 bianconero spazio in attacco per il tandem Morata-Ronaldo, con Chiesa, Arthur, Rabiot e Kulusevski (in ballottaggio con McKennie) sulla linea dei centrocampisti. In mezzo alla difesa certo del posto Bonucci, con De Ligt e Chiellini a contendersi una maglia al suo fianco. A destra Danilo, con Bernardeschi favorito su Alex Sandro dall'altra parte.

Inzaghi, privo degli squalificati Glik e Schiattarella, pare intenzionato ad affidarsi al 3-5-2, con Lapadula e Gaich a formare la coppia d'attacco. Sulla linea dei centrocampisti Tello, Hetemaj, Viola, Ionita e Improta, in difesa Tuia, Caldirola e Barba. L'alternativa è il 4-3-2-1, con Improta che scalerebbe sulla linea difensiva e l'inserimento dal primo minuto di Caprari.

Juventus-Benevento, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Bernardeschi; Chiesa, Rabiot, Arthur, Kulusevski; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba; Tello, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Lapadula, Gaich. All F.Inzaghi