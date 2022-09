Juventus-Benfica, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una sfida da non fallire. La Juventus, reduce dall'amaro pareggio in campionato contro la Salernitana, match che ha lasciato un lungo strascico di polemiche, affronterà mercoledì 14 settembre alle 21 allo Stadium il Benfica nella gara valevole per la seconda giornata del gruppo H di Champions League. Una partita in cui i bianconeri, sconfitti all'esordio europeo per 2-1 dal Paris Saint-Germain, non possono permettersi passi falsi per non rischiare di compromettere già il percorso verso gli ottavi di finale. I portoghesi, invece, si presenteranno a Torino con la forza dei nervi distesi, dato che al debutto hanno superato per 2-0 gli israeliani del Maccabi Haifa.

Juventus-Benfica, le scelte di Allegri

Lunga lista di indisponibili per Massimiliano Allegri, che, oltre ai lungodegenti Pogba, Chiesa e Kaio Jorge, rischia di dover fare a meno anche di Locatelli, Szczesny e Rabiot. Qualche speranza in più per Di Maria, che negli ultimi allenamenti ha lavorato parzialmente in gruppo. Il tecnico bianconero, per la sfida contro i portoghesi, dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Milik ad affiancare Vlahovic in attacco. In mezzo al campo Paredes in cabina di regia, con ai suoi lati McKennie e Miretti. Sulle corsie esterne Kostic a sinistra e Cuadrado a destra, mentre in difesa ci sarà spazio per Bremer, Bonucci e Danilo. Tra i pali Perin.

Juventus-Benfica, le scelte di Schmidt

Schmidt, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Neres, Rafa Silva e l'ex interista Joao Mario chiamati ad agire alle spalle dell'unica punta Ramos. Fernandez e Florentino a formare il tandem di centrocampo, mentre la linea difensiva sarà composta da Bah, Silva, Otamendi e Grimaldo. In porta Vlachodimos.

Juventus-Benfica, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All. Schmidt

Juventus-Benfica, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Benfica sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. L'app è disponibile su Sky Q e può essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Il match può essere seguito in streaming anche su smartphone e tablet con l'applicazione Amazon Prime Video.