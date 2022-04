Juventus - Bologna 1-1: tabellino e dove vedere gli highlights

Una partita dai mille risvolti quella dell'Allianz Stadium tra Juventus e Bologna, finita in pareggio (1-1). I rossoblù giocano un primo tempo ordinato in cui sono riusciti senza troppi patemi a resistere agli attacchi dei bianconeri. Lo show si consuma nel secondo tempo: al 52' il gol di Arnautovic servito da uno splendido assist di Soriano che pesca il compagno in verticale. Poi l'austriaco esce per un problema alla schiena e la partita cambia.

La Juve alza i giri del motore e il Bologna fatica a tenere palla in zona offensiva. Al minuto 81 il turning point della partita: Soumaoro atterra Morata lanciato verso la porta difesa da Skorupski, Sacchi guarda l'episodio all'on field review e decide per il cartellino rosso. Medel protesta, prende il giallo e manda a quel paese il direttore di gara in modo troppo plateale: è rosso. La squadra di Tanjga rimane in nove e prova a difendere il vantaggio con le unghie e con i denti ma al 95' Morata serve in rovesciata Vlahovic che fa 1 a 1 con un colpo di testa.

Il tabellino

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt (14' st Bonucci), Chiellini (29' st Alex Sandro), Pellegrini (14' st Zakaria); Cuadrado (29' st Kean), Danilo, Rabiot; Dybala (14' st Bernardeschi), Vlahovic, Morata. A disp.: Pinsoglio, Perin, Rugani, Miretti. All.: Allegri.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Soriano (29' st Kasius - 41' st Dominguez), Svanberg (29' st Aebischer), Schouten, Dijks; Orsolini (41' st Bonifazi), Arnautovic (20' st Barrow). A disp.: Molla, Bardi, Binks, Viola, Mbaye, De Silvestri, Vignato. All.: Mihajlovic.

Arbitro: Sacchi.

Marcatori: 7' st Arnautovic (B), 49' st Vlahovic (J).

Ammoniti: Cuadrado (J), Theate, Svanberg, Arnautovic (B).

Espulsi: Soumaoro, Medel (B).

Juventus - Bologna 1-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Juventus - Bologna 1-1 giocata sabato 16 aprile sono disponibili su Sky Sport