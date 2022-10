Juventus-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Lasciarsi alle spalle un mese di settembre da incubo e tornare alla vittoria. Questo l'obiettivo della Juventus, che domenica 2 ottobre, alle 20.45, ospiterà all'Allianz Stadium il Bologna nella gara valevole per l'ottava giornata del campionato di serie A. I bianconeri non trovano i tre punti dallo scorso 31 agosto, quando superarono di fronte al proprio pubblico per 2-0 lo Spezia. Da allora, per gli uomini di Allegri, è iniziato un periodo nero, che li ha fatti scivolare fino all'ottavo posto della classifica, a sette lunghezze di distanza dal tandem di testa formato da Napoli e Atalanta. Situazione non semplice neanche per il Bologna, superato a domicilio dall'Empoli nell'ultimo turno. I rossoblù, al momento, si trovano appena due punti sopra la zona retrocessione.

Juventus-Bologna, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara contro il Bologna, sarà privo dei lungodegenti Chiesa, Pogba e Kaio Jorge, mentre tornano disponibili Locatelli, Rabiot e Alex Sandro, oltre a Milik e Cuadrado che hanno scontato il loro turno di squalifica. Modulo iniziale dovrebbe essere il 3-5-2, con Bonucci a guidare la difesa: a suoi lati Danilo e Bremer. In mezzo al campo spazio per Locatelli, Paredes e Rabiot con uno tra De Sciglio e Cuadrado e Kostic sulle corsie esterne. In attacco il tandem formato da Vlahovic e Milik, mentre tra i pali si rivede Szczesny.

Juventus-Bologna, le scelte di Thiago Motta

Thiago Motta, dall'altra parte, dovrà invece fare i conti con l'assenza di Barrow, ancora non disponibile. Nel 4-3-3 rossoblù ci sarà quindi spazio per Orsolini e Sansone ai lati di Arnautovic in attacco, mentre la linea di centrocampo sarà formata da Soriano (in vantaggio su Ferguson), Schouten e Dominguez. In difesa, a protezione del portiere Skorupski, De Silvestri, Medel, Lucumi e Lykogiannis.

Juventus-Bologna, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Lucumi, Lykogiannis; Soriano, Schouten, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Sansone. All. Thiago Motta

Juventus-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Bologna sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.