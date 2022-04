Juventus-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vincere per blindare il quarto posto. Questo l'obiettivo della Juventus, che sabato 16 aprile, alle 18.30, ospiterà all'Allianz Stadium il Bologna nella gara valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri, reduci dalla vittoria sul campo del Cagliari, hanno cinque punti di vantaggio sulla Roma, mentre il primo posto, distanze sei lunghezze, sembra ormai impossibile da raggiungere. I rossoblù, che nelle ultime due partite hanno raccolto quattro punti, navigano invece a quota 37, in una posizione di classifica tranquilla e senza aver praticamente più nulla da chiedere al torneo.

Juventus-Bologna, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara contro il Bologna, dovrà fare a meno degli infortunati Locatelli e Arthur, oltre che dei lungodegenti Chiesa, McKennie e Kaio Jorge. Modulo di partenza dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Dybala, Morata ed uno tra Cuadrado e Bernardeschi ad agire alle spalle di Vlahovic. Scelte obbligate in mezzo al campo, con il tandem che sarà formato da Zakaria e Rabiot, mentre diversi ballottaggi caratterizzano il reparto difensivo, dove l'unico certo del posto è De Ligt. Al fianco dell'olandese si contendono una maglia Bonucci e Chiellini, mentre i posti sulle corsie esterne sono contesi da Danilo e De Sciglio a destra e Pellegrini e Alex Sandro a sinistra. In porta Szczesny.

Juventus-Bologna, le scelte di Mihajlovic

Mihajlovic, che non potrà sedere in panchina a cause delle cure a cui deve sottoporsi, si affiderà al 3-5-2, con Orsolini e Barrow a contendersi un posto al fianco di Arnautovic in attacco. In mezzo al campo spazio per Dominguez, Schouten e Svanberg con Hickey e Dijks sulle corsie esterne, mentre in difesa ci saranno Soumaoro, Medel e Theate. In porta Skorupski.

Juventus-Bologna, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Dominguez, Schouten, Svanberg, Dijks; Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic

Juventus-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Bologna sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Dario Marcolin.