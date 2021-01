Juventus-Bologna, le probabili formazioni: torna Morata nei bianconeri

È una Juventus che ha ripreso fiducia, quella che domenica 24 gennaio, alle 12.30, ospiterà all'Allianz Stadium il Bologna nella gara valevole per la 19ª giornata di Serie A. I bianconeri, dopo il ko contro l'Inter, si sono riscattati superando il Napoli per 2-0 nella Supercoppa Italiana, assicurandosi il primo trofeo stagionale. Adesso la formazione di Andrea Pirlo, in campionato, vuole dare continuità ai propri risultati per non perdere ulteriore contatto dalla vetta occupata dal Milan, oggi distante dieci punti.

Juventus-Bologna, le scelte dei due allenatori

Pirlo, per la sfida contro il Bologna, dovrebbe affidarsi ancora una volta al 4-4-2. Diversi, però, i cambi nella mente del tecnico: in difesa potrebbe riposare Chiellini, con lo spostamento di Danilo al centro e l'inserimento di Frabotta sulla sinistra, mentre a centrocampo ci sarà probabilmente spazio per Rabiot e Bernardeschi, con l'ex viola chiamato a sostituire l'acciaccato Chiesa. In attacco, al fianco di Cristiano Ronaldo, tornerà Morata, con lo spagnolo che prenderà il posto di Kulusevski.

4-2-3-1 per il Bologna di Mihajlovic, che in attacco si affiderà a Palacio sostenuto da Orsolini, Soriano e Sansone, favorito su Barrow. In mezzo al campo ballottaggio Svanberg-Dominguez per far coppia con Schouten, mentre in difesa ci saranno Tomiyasu, Danilo, Paz e Dijks.

Juventus-Bologna, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Danilo, Frabotta; McKennie, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Paz, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic