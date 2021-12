Juventus - Cagliari 2-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Juventus batte il Cagliari 2-9 nella gara valida per la 19ª giornata e chiude il 2021 vincendo e scalando la classifica. Decidono le reti di Kean al 40' e di Bernardeschi all'83'. I bianconeri, vista l'assenza di Dybala, si schierano con il 4-3-3, stesso modulo della vittoria di Bologna di sabato scorso. Allegri inserisce Alex Sandro al posto di Pellegrini, con Cuadrado, Bonucci e De Ligt a completare il pacchetto difensivo a protezione di Szczesny. In mediana Locatelli finisce in panchina alla pari di McKennie: dentro spazio a Bentancur, Arthur e Rabiot. Davanti, Bernardeschi agisce alle spalle del duo Morata-Kean. Mazzarri schiera un Cagliari molto accorto e ancora più difensivo rispetto al passato, con Pereiro ad agire a supporto di Joao Pedro e Keita in panchina. Lykogiannis e Carboni al posto di Godin e Caceres, epurati e già con la testa altrove.

Il tabellino

JUVE (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Arthur (38' st Locatelli), Rabiot (1' st McKennie); Bernardeschi (44' st De Sciglio), Morata (44' st Kaio Jorge), Kean (27' st Kulusevski). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Pellegrini, Rugani, De Winter, Soulè. Allenatore: Allegri.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Carboni, Ceppitelli, Lykogiannis; Bellanova, Zappa, Grassi, Deiola (26' st Oliva), Dalbert (40' st Keita); Pereiro (19' st Pavoletti), Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Radunovic, Altare, Faragò, Ceter. Allenatore: Mazzarri.

ARBITRO: Dionisi.



MARCATORI: 40' pt Kean (J), 38' st Bernardeschi (J).

NOTE: Ammoniti: Carboni, Dalbert, Pavoletti (C). Recupero: 0' pt, 5' st.

