Juventus-Cagliari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Torna in campo la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri, nell'ottava giornata del campionato di Serie A, ospiteranno allo Stadium il Cagliari di Eusebio Di Francesco. Una gara da non fallire per Cristiano Ronaldo e compagni, che nelle ultime quattro gare hanno conquistato solamente una vittoria. I sardi si presenteranno invece alla sfida con il morale a mille, forti dei tre successi conquistati negli ultimi 360 minuti.

Juventus-Cagliari, le scelte dei due allenatori

Pirlo, costretto a fare i conti con le assenze di Bonucchi, Chiellini e Ramsey, si affiderà al 3-4-1-2, con Kulusevski in appoggio al tandem offensivo composto da Morata e Ronaldo. In mezzo al campo spazio per Cuadrado, Arthur, Rabiot e Bernardeschi, mentre in difesa, davanti a Szczesny, ci saranno Demiral, De Ligt e Danilo. Il Cagliari risponderà con un offensivo 4-2-3-1, con Ounas, Joao Pedro e Sottil in appoggio all'unica punta Simeone.

Juventus-Cagliari in tv e streaming

La partita Juventus-Cagliari sarà trasmessa in streaming da DAZN. Gli spettatori potranno seguire il match utilizzando le smart tv e collegandosi all'apposita app, accessibile anche attraverso dispositivi mobili. In alternativa è possibile usufruire di una console PlayStation 4 o Xbox da cui scaricare l'app, disponibile anche su dispositivi quali Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la gara anche attraverso il decoder di Sky Q.

Juventus-Cagliari, le probabili formazioni

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Tripaldelli; Marin, Rog; Sottil, Joao Pedro, Ounas; Simeone. All. Di Francesco