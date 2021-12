Juventus-Cagliari, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vuole chiudere l'anno con il sorriso la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, dopo aver superato per 2-0 il Bologna, cercano la seconda vittoria consecutiva nella gara contro il Cagliari (fischio d'inizio alle 20.45 di martedì 21 dicembre all'Allianz Stadium) per rilanciare le proprie ambizioni Champions. La formazione di Allegri, al momento, si trova in quarta posizione a quota 31 insieme a Roma e Fiorentina, a -6 dal quarto posto occupato dall'Atalanta. I sardi, invece, sono reduci dalle pesantissime sconfitte contro Inter e Udinese che hanno fatto infuriare il direttore sportivo Capozucca, pronto ad operare una rivoluzione sul mercato nella finestra di gennaio per evitare quella che sarebbe una sanguinosa retrocessione.

Juventus-Cagliari, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara contro il Cagliari, dovrà ancora fare a meno di Dybala, Chiesa e Danilo. Il modulo di partenza potrebbe essere il 4-3-3, con Kean al centro dell'attacco sostenuto ai suoi lati da Bernarderschi e Morata, In mezzo al campo dovrebbe rivedersi dal primo minuto Locatelli insieme a McKennie e Rabiot, con la linea difensiva formata invece da Cuadrado, Bonucci, De Ligt ed Alex Sandro. In porta Szczesny.

Juventus-Cagliari, le scelte di Mazzarri

Caos in casa rossoblù, con il duro ko contro l'Udinese che ha spinto la società a mettere fuori rosa Godin e Caceres. Out anche lo squalificato Marin e gli infortunati Nandez, Rog, Walukiewicz e Strootman. Mazzarri, per la delicata sfida con la Juventus, potrebbe affidarsi al 4-4-2, con Pavoletti e Joao Pedro a comporre la coppia d'attacco. In mezzo al campo Grassi e Deiola con Zappa e Dalbert sulle corsie esterne, linea difensiva formata da Bellanova, Ceppitelli, Carboni e Lykogiannis. Tra i pali Cragno.

Juventus-Cagliari, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Kean, Morata. All. Allegru

Cagliari (4-4-2): Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Zappa, Deiola, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri.

Juventus-Cagliari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Cagliari sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca della gara sarà affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Dario Marcolin.