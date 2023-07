Juventus, il calendario delle amichevoli estive

La stagione 2023/2024, per la Juventus, è già iniziata. I bianconeri, nella giornata di ieri, lunedì 10 luglio, si sono ritrovati alla Continassa per il raduno svolgendo le prime sedute di allenamento agli ordini del tecnico Massimiliano Allegri. Un'annata, quella agli albori, in cui la Vecchia Signora dovrà lasciarsi alle spalle le recenti delusioni: nell'ultima stagione, complice la penalizzazione per il caso plusvalenze, Danilo e compagni hanno infatti chiuso il campionato soltanto al settimo posto, mentre in Europa è arrivata prima la prematura eliminazione dalla Champions nella fase a gironi e poi quella in Europa League in semifinale.

Il calendario delle amichevoli estive

La Juventus, il 21 luglio, partirà per la tournée negli Stati Uniti, durante la quale sarà impegnata in alcune amichevoli di prestigio: il 23, al Levi's Stadium, contro il Barcellona, il 28 luglio, al Dignity Health Sports Park, contro il Milan ed infine il 3 agosto, al Camping World Stadium, contro il Real Madrid. Ancora da definire gli altri eventuali test.

Questo, nel dettaglio, il calendario (provvisorio) delle amichevoli estive della Juventus: