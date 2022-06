Juventus, il calendario delle amichevoli estive: tutte le date

Tra pochi giorni prenderà ufficialmente il via la stagione 2022/2023, con le formazioni di Serie A che inizieranno la fase di preparazione al nuovo torneo. Tra queste, ovviamente, la Juventus, chiamata al riscatto dopo due annate difficili, entrambe chiuse al quarto posto. I bianconeri, per tentare di tornare quanto meno a lottare per lo scudetto, si stanno muovendo con decisione sul mercato, con i colpi Paul Pogba ed Angel Di Maria ormai ad un passo. Due innesti di spessore che faranno aumentare di molto il potenziale a disposizione di Massimiliano Allegri, il quale è in attesa anche del rientro di Federico Chiesa, ai box da inizio anno a causa della lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro riportata durante la gara dell'Olimpico contro la Roma.

Il calendario delle amichevoli estive della Juventus

Allegri, in vista dell'imminente stagione, metterà a punto i meccanismi della sua squadra nelle tradizionali amichevoli estive, il cui calendario è ancora in via di definizione. Il debutto della Juventus, al momento, è fissato per il 22 luglio, quando i bianconeri affronteranno i messicani del Guadalajara a Las Vegas. Il 26, a Dallas, sarà la volta della super sfida contro il Barcellona, mentre il 30, nuovamente a Las Vegas, Vlahovic e compagni affronteranno il Real Madrid campione d'Europa in carica. Per il 3 agosto, al rientro dalla tournée statunitense, è fissato un test in famiglia a Villar Perosa.

Questo, al momento, il calendario completo delle amichevoli prestagionali della Juventus: