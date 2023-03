Juventus, che sfide ad aprile: il calendario

Quello di aprile, per la Juventus, sarà un mese particolarmente impegnativo. Sì, perché i bianconeri, reduci dalla vittoria di San Siro nel derby d'Italia contro l'Inter prima della sosta, saranno protagonisti su tre fronti: campionato, Coppa Italia ed Europa League. Se in serie A l'obiettivo, dopo la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze, sarà quello di agganciare un posto tra le prime quattro (la quarta posizione, oggi occupata dal Milan, è distante sette lunghezze), nelle coppe gli uomini di Massimiliano Allegri vogliono arrivare fino in fondo, cercando di portare a Torino almeno un trofeo. Un traguardo non certo semplice, ma che non sembra neanche così fuori portata per la Vecchia Signora.

Campionato, Coppa Italia ed Europa League: bianconeri impegnati su tre fronti

Il mese di aprile, per la Juventus, inizierà con la sfida, sulla carta agevole, contro il Verona in programma sabato 1 all'Allianz Stadium. Un match che precederà tre gare di fuoco: prima, sempre di fronte al proprio pubblico, l'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, poi la trasferta sul campo della Lazio in campionato ed infine l'incontro interno con lo Sporting Lisbona nell'andata dei quarti di finale di Europa League. La formazione di Massimiliano Allegri farà quindi visita al Sassuolo prima di sfidare nuovamente i portoghesi nella partita di ritorno, poi, a quel punto, sarà la volta del big match contro il Napoli in campionato e del ritorno della semifinale di Coppa Italia. Aprile, infine, si concluderà con la trasferta di Bologna.

Juventus, il calendario di aprile

Questi, nel dettaglio, gli impegni della Juventus nel mese di aprile: