Juventus, rimonta scudetto possibile? Il calendario bianconero alla ripresa

Quattro vittorie consecutive che hanno riacceso una tenue speranza scudetto. La Juventus, reduce in Champions League dalla clamorosa disfatta con il Villarreal che ne ha sancito l'eliminazione agli ottavi di finale, ha trovato finalmente continuità di rendimento in campionato, portandosi a -7 dal primo posto occupato dal Milan grazie agli ultimi risultati positivi. Un andamento che, a otto giornate dal termine del torneo, ha riaperto uno spiraglio in chiave tricolore, con la formazione di Massimiliano Allegri che non può però adesso più permettersi passi falsi.

Juventus, il calendario alla ripresa

Spartiacque decisivo del campionato della Juventus sarà il mese di aprile e, soprattutto, la sfida contro l'Inter, in programma domenica 3 all'Allianz Stadium. In caso di vittoria contro i nerazzurri, i bianconeri potrebbero davvero iniziare a fare un pensierino allo scudetto, considerato anche che i successivi tre impegni (Cagliari e Sassuolo in trasferta, inframezzati dal match interno con il Bologna) sembrano sulla carta non proprio impossibili. Tre gare in cui la Vecchia Signora potrebbe fare bottino pieno, proiettandosi così all'ultimo mese di stagione con, forse, ancora qualche possibilità di conquistare il titolo di campione d'Italia.

Questo, nel dettaglio, il calendario completo della Juventus nel mese di aprile: