Juventus, il calendario in soccorso di Allegri: così i bianconeri possono risalire la classifica

Una vittoria per calmare, almeno per il momento, le acque. La Juventus, nella quindicesima giornata di Serie A, ha espugnato per 0-2 il campo della Salernitana riscattando il ko interno con l'Atalanta del turno precedente. Tre punti che, considerata anche la bassa caratura degli avversari, con i granata sprofondati all'ultimo posto solitario della classifica, non bastano però a cancellare tutti i problemi manifestati dalla formazione di Allegri in questa prima parte di stagione. I bianconeri, fin qui, non si sono dimostrati all'altezza delle big del torneo, scivolando non a caso fuori dalla zona Champions. Il calendario, tuttavia, potrebbe agevolare la risalita di Chiellini e compagni, attesi da sfide non certo proibitive da qui alla sosta di Natale.

Juventus, il cammino fino a Natale

La Juventus, la prossima domenica, ospiterà all'Allianz Stadium il pericolante Genoa, che ha chiamato sulla propria panchina l'ex attaccante del Milan Andrij Shevchenko per tentare di dare una svolta ad una stagione più sofferta del dovuto. I bianconeri, dopo la gara interna contro il Malmoe valevole per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League, faranno visita ad un'altra formazione di bassa classificaù, il Venezia di Paolo Zanetti. Sarà quindi la volta della trasferta sul campo del Bologna di Sinisa Mihajlovic prima dell'ultimo impegno dell'anno in calendario il 21 dicembre, quando i bianconeri ospiteranno a Torino il Cagliari di Walter Mazzarri, attualmente al penultimo posto della classifica. Tutte gare alla portata degli uomini di Allegri, che potrebbero approfittarne per guadagnare qualche posizione in classifica mettendo così una toppa ad un segmento iniziale di stagione ben al di sotto delle aspettative.

Juventus, il calendario completo di dicembre

Questo il calendario completo della Juventus fino alla sosta di Natale: