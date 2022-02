Juventus, parte la rincorsa Champions: il calendario dei bianconeri alla ripresa

Un mercato da protagonista, con i colpi Dusan Vlahovic e Denis Zakaria che vanno ad alzare, e non di poco, il tasso tecnico della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La Juventus, nella finestra di gennaio, ha fatto la voce grossa, ribadendo la ferma volontà di andare a caccia di quel quarto posto che significa qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un obiettivo che adesso passerà dal rettangolo verde, con i bianconeri che torneranno in campo domenica 6 febbraio nella gara contro il Verona dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. E la Vecchia Signora adesso, a differenza di quanto accaduto nella prima parte di stagione, caratterizzata da troppi passi falsi, non può più sbagliare.

Juventus, non solo campionato: alla ripresa anche Coppa Italia e Champions League

Il calendario di febbraio sembra tendere una mano alle ambizioni di risalita della Juventus, con sfide non proibitive ed uno scontro diretto da cercare di sfruttare appieno. I bianconeri, dopo il match con il Verona, ospiteranno giovedì 10 all'Allianz Stadium il Sassuolo prima di fare visita all'Atalanta (domenica 13) in quello che potrebbe essere un vero e proprio spartiacque della stagione. Gli uomini di Allegri affronteranno poi il Torino nel derby della Mole (venerdì 18 febbraio), prima di chiudere il mese con le trasferte sui campi di Villareal (gara valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League) ed Empoli.

Juventus, il calendario completo di febbraio