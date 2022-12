Juventus, il calendario alla ripresa

Si avvicina la ripresa del campionato di serie A, fermo dallo scorso 13 novembre per i Mondiali in Qatar, terminati con la vittoria dell'Argentina. Il torneo ripartirà mercoledì 4 gennaio, giorno in cui si disputeranno tutte e dieci le partite della 16esima giornata. Per la Juventus di Massimiliano Allegri, che ha chiuso il 2022 in crescendo con ben sei vittorie consecutive che le hanno permesso di risalire al terzo posto dopo un avvio da dimenticare, il primo impegno del nuovo anno sarà contro la Cremonese, formazione ancora alla ricerca della prima vittoria ed in piena zona retrocessione con appena 7 punti conquistati in sette giornate.

Una gara sulla carta non certo proibitiva, a cui, per la Vecchia Signora, faranno seguito match ben più impegnativi. La Juventus, il 7 gennaio, affronterà infatti all'Allianz Stadium l'Udinese di Andrea Sottil, sorpresa in positivo della prima parte di stagione, per poi fare visita il 13 al Napoli di Luciano Spalletti, attualmente leader del torneo. Dopo la sfida valevole per gli ottavi di Coppa Italia contro il Monza (19 gennaio), i bianconeri saranno impegnati contro la sempre temibile Atalanta di Gasperini (22 gennaio), prima di chiudere il mese nuovamente contro il Monza, stavolta in campionato.

Juventus, il calendario del mese di gennaio

Questi, nel dettaglio, tutti gli impegni nel mese di gennaio della Juventus: