Juventus, sarà un gennaio di fuoco: il calendario

Ha chiuso l'anno in crescendo la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, con il 2-0 al Cagliari, hanno infatti colto la seconda vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque gare e la sesta nelle ultime otto. Un ruolino di marcia che ha permesso ai bianconeri di riportarsi a ridosso della zona Champions, adesso distante soltanto quattro lunghezze. La risalita della Vecchia Signora, tuttavia, è stata resa possibile anche da un calendario non certo irresistibile, con Bonucci e compagni che, nelle ultime settimane, hanno affrontato spesso avversari di bassa classifica come Cagliari, Venezia, Genoa e Salernitana. Per confermare i progressi messi in luce nell'ultimo periodo occorre quindi dare continuità di risultati anche ad anno nuovo, quando la Juventus sarà attesa da una serie di sfide di fuoco.

Juventus, alla ripresa un calendario di fuoco

Il primo impegno dei bianconeri nel 2022, nel giorno di Epifania, sarà contro il Napoli di Luciano Spalletti, attualmente terza forza del torneo malgrado i tre ko incassati nelle ultime quattro partite. Una sfida che potrebbe rappresentare già uno spartiacque decisivo nella corsa Champions, come quella del successivo 9 gennaio, quando la Juventus farà visita all'Olimpico alla Roma di José Mourinho. Tre giorni più tardi sarà la volta della gara di Supercoppa italiana contro l'Inter, prima dei match sulla carta più agevoli contro Udinese in campionato (15 gennaio) e Sampdoria in Coppa Italia (18 gennaio). Il mese, per gli uomini di Allegri, si chiuderà poi con un'altra sfida di fuoco, quella di San Siro contro il Milan (23 gennaio). Nel giro di poco più di due settimane, quindi, i bianconeri si giocheranno buona parte del loro futuro.

Juventus, il calendario completo del mese di gennaio