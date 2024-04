Juventus, difesa del terzo posto e finale di Coppa Italia: il calendario di maggio

Un periodo non certo semplice, quello che sta attraversando la Juventus. I bianconeri, con lo scialbo 0-0 dello Stadium contro il Milan, hanno raccolto il loro terzo pareggio consecutivo in campionato, con appena una vittoria nelle ultime nove giornate. Un ruolino di marcia che, adesso, mette a rischio anche la terza posizione in classifica, con il Bologna pronto ad approfittare della brusca frenata degli uomini di Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora, quindi, dovrà cambiare decisamente marcia per difendere il terzo gradino del podio nell'ultimo mese della stagione, durante il quale Danilo e compagni saranno impegnati anche nella finalissima di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Juventus, il calendario di maggio

Il mese di maggio, per la Juventus, inizierà con l'insidiosa trasferta dell'Olimpico contro la Roma, in programma domenica 5. Una sfida complicata, dato che i giallorossi, sotto la guida di Daniele De Rossi, hanno decisamente cambiato marcia risalendo rapidamente la classifica. La settimana successiva sarà invece la volta dell'impegno, sulla carta agevole, contro la già retrocessa Salernitana, che precederà la finale di Coppa Italia con l'Atalanta, in calendario il 15 maggio. I bianconeri affronteranno quindi al Dall'Ara il Bologna in quello che potrebbe essere uno scontro decisivo per il terzo posto prima di chiudere la loro stagione allo Stadium contro il Monza.

Questo, nel dettaglio, il calendario della Juventus nel mese di maggio: