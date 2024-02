Juventus, sarà un marzo di ferro: il calendario

Una vittoria conquistata in extremis, che ha permesso ai bianconeri di ritrovare i tre punti dopo quattro gare chiuse con appena due punti all'attivo. La Juventus, nella giornata di domenica 25 febbraio, ha superato allo Stadium per 3-2 il Frosinone di Di Francesco grazie alla rete di Rugani in pieno recupero ma, ancora una volta, si è resa protagonista di una prova non particolarmente brillante. Il successo contro i ciociari, in ogni caso, ha permesso alla formazione di Massimiliano Allegri di blindare il secondo posto, dato che il Milan è stato fermato sul pari dall'Atalanta scivolando a -4 dalla Vecchia Signora.

Juventus, il calendario di marzo

La Juventus, nel mese di marzo alle porte, sarà impegnata in una serie di sfide impegnative, a partire da quella contro il Napoli di Calzona. Gli azzurri stanno vivendo una stagione tribolatissima, ma contro i bianconeri, di fronte al proprio pubblico, faranno di tutto per rialzare la testa e dare un senso alla parte finale di stagione. Danilo e compagni ospiteranno poi allo Stadium l'Atalanta di Gasperini, formazione al momento quinta in classifica e reduce da otto risultati utili consecutivi. Sarà quindi la volta dell'impegno interno contro il Genoa prima di un'altra sfida dall'alto coefficiente di difficoltà: quella dell'Olimpico contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri.

Questo, nel dettaglio, il calendario della Juventus nel mese di marzo: