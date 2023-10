Juventus, un trittico per sognare lo scudetto: il calendario di novembre

Un successo, quello raccolto in extremis contro il Verona, che ha permesso alla Juventus di salire al secondo posto della classifica. I bianconeri, che con gli scaligeri hanno ottenuto la loro terza vittoria consecutiva, hanno infatti scavalcato il Milan, fermato sul 2-2 a Napoli, rimanendo in scia dell'Inter capolista, distante due sole lunghezze. E tra poche settimane, in calendario, ci sarà proprio il derby d'Italia.

Il calendario di novembre

Il nuovo mese, per la Juventus, inizierà con la delicata trasferta sul campo della Fiorentina, in programma domenica 5 novembre. Una sfida da sempre sentita, in cui i viola faranno di tutto per tirare un brutto scherzo alla formazione di Massimiliano Allegri. I bianconeri, la settimana successiva, ospiteranno invece all'Allianz Stadium il Cagliari in una partita, sulla carta, abbordabile, data la precaria situazione di classifica dei sardi. Il 26, sempre allo Stadium, sarà infine la volta del derby d'Italia con l'Inter: un match che metterà in palio tre punti già pesantissimi in ottica scudetto.

Questo, nel dettaglio, il calendario della Juventus nel mese di novembre: