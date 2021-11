Juventus, in arrivo una settimana decisiva: il calendario dei bianconeri

Una ripresa di fuoco. La Juventus, reduce dalla sofferta vittoria contro la Fiorentina ma ormai già distante ben quattordici punti dalla testa della classifica, occupata in tandem da Napoli e Milan, è attesa da veri e propri big match al rientro in campo dopo la sosta per le Nazionali. Impegni che potrebbero dire molto sul prosieguo della stagione bianconera, al momento ben al di sotto delle aspettative, almeno sul fronte campionato. Difficoltà che potrebbero anche spingere la società ad intervenire già a gennaio sul mercato, sia sul fronte uscite che sul fronte entrate.

Juventus, una settimana di fuoco: il calendario

La Juventus, sabato 20 novembre, è attesa dalla Lazio dell'ex Maurizio Sarri in quello che potrebbe essere già uno spartiacque decisivo per il torneo bianconero: in caso di ko, infatti, non solo verrebbero definitivamente meno le speranze scudetto, già in buona parte compromesse, ma si complicherebbe enormemente anche la corsa al quarto posto, quello che garantisce un posto nella prossima edizione di Champions League. E proprio in Champions la formazione di Allegri sarà impegnata il martedì seguente, con la Vecchia Signora attesa a Stamford Bridge dal Chelsea per la sfida decisiva per il primo posto nel gruppo H: attualmente Chiellini e compagni precedono i Blues di tre punti, ma il match in terra inglese potrebbe capovolgere la situazione.

I bianconeri, poi, ospiteranno all'Allianz Stadium sabato 27 l'Atalanta in campionato un altro infuocato scontro diretto per l'Europa. I bergamaschi, al momento, precedono la Juventus di quattro lunghezze, occupando proprio quel quarto posto che rappresenta l'obiettivo minimo della truppa di Allegri. In soli sette giorni, quindi, la Vecchia Signora si gioca buona parte del suo futuro.