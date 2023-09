Juventus, ottobre sarà già decisivo: il calendario

Il mese di settembre, per la Juventus, si è chiuso con la (sofferta) vittoria per 1-0 contro il Lecce. Un successo che ha permesso ai bianconeri di lasciarsi alle spalle il pesante ko con il Sassuolo e di mantenersi nelle sfere alte della classifica. Per capire quali possano essere le reali ambizioni della formazione di Massimiliano Allegri in stagione, tuttavia, fondamentale sarà ottobre: la Vecchia Signora, nel corso del prossimo mese, sarà infatti attesa da sfide impegnative, che potranno dire molto sulla forza di Vlahovic e compagni.

Il calendario

Il nuovo mese, per la Juventus, inizierà subito con il botto: domenica 1 ottobre i bianconeri faranno visita all'Atalanta di Gasperini, avversario sempre ostico da affrontare. Sabato 7, all'Allianz Stadium, sarà invece la volta del derby con il Torino, durante il quale i granata di Juric venderanno cara la pelle per cercare di strappare un risultato positivo. Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, gli uomini di Allegri saranno poi attesi dal Milan di Pioli in quello che, ad oggi, si preannuncia come un vero e proprio scontro diretto d'alta classifica. Soltanto a fine mese, il 28, la Juventus sarà attesa da una partita sulla carta più morbida: quella dello Stadium contro il Verona.

Questo, nel dettaglio, il calendario della Juventus, nel mese di ottobre.