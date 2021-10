Juventus, dopo la sosta quaranta giorni verità: il calendario dei bianconeri

Tre vittorie consecutive, quattro considerando anche quella in Europa contro il Chelsea. La Juventus, dopo un avvio di stagione complicatissimo, sembra aver finalmente trovato il giusto equilibrio, tornando a ridosso del gruppo di testa in Serie A e coltivando ambizioni di primato nel proprio gruppo di Champions League grazie agli ultimi risultati positivi. Una striscia vincente iniziata lo scorso 22 settembre sul campo dello Spezia e poi proseguita con le affermazioni contro Sampdoria, Chelsea e Torino, capaci di riportare un po' di serenità in casa bianconera. Guai però ad abbassare la guardia proprio in questo momento: la formazione di Massimiliano Allegri, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, è infatti attesa da quaranta giorni in cui si giocherà buona parte del prosieguo della stagione. A partire da domenica 17 ottobre, quando la Juventus, allo Stadium, affronterà l'ostica Roma di José Mourinho.

Juventus, quaranta giorni di fuoco: Inter e Chelsea sul cammino dei bianconeri

Dopo l'impegno contro i giallorossi, i bianconeri faranno visita allo Zenit San Pietroburgo in Champions League per poi fare tappa a San Siro per l'infuocato derby d'Italia contro l'Inter di Simone Inzaghi, in programma il 24 ottobre. Il calendario di Chiellini e compagni proseguirà poi con tre sfide sulla carta abbordabili (Sassuolo e Verona in campionato, di nuovo lo Zenit in Champions) prima della serie di fuoco contro Fiorentina, Lazio, Chelsea e Atalanta. Partite dall'alto coefficiente di difficoltà, durante le quali scopriremo se la squadra di Allegri sia davvero guarita dai malanni di inizio stagione.

Juventus, il calendario completo di ottobre e novembre

Questo il calendario completo della Juventus nei mesi di ottobre e novembre: