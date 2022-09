Juventus, un mese per il riscatto: il calendario di ottobre

È stato un mese di settembre da incubo per la Juventus. I bianconeri, in cinque gare, non sono infatti riusciti a conquistare neanche una vittoria, raccogliendo solamente due pareggi (contro Fiorentina e Salernitana) e incassando ben tre ko (contro Paris Saint-Germain e Benfica in Champions League e contro il Monza in campionato). Tante, troppe difficoltà quelle mostrate dalla formazione di Massimiliano Allegri, incapace di mostrare un gioco propositivo in grado di mettere realmente in apprensione gli avversari e sull'orlo di una crisi di nervi, come dimostra l'espulsione di Di Maria nell'ultima gara contro il Monza. Per dare una sterzata ad una stagione che altrimenti rischia di prendere una piega irrecuperabile, serve un cambio di marcia repentino, a partire dal ritorno in campo dopo la sosta.

Juventus, ottobre sarà già decisivo

La Juventus, alla prima dopo la pausa per le Nazionali, affronterà allo Stadium il Bologna: una sfida in cui i bianconeri non possono sbagliare, considerando anche le difficoltà incontrate fin qui dai rossoblù, che hanno raccolto solamente sei punti nelle prime sette giornate di campionato. La Vecchia Signora, poi, sarà attesa dal doppio confronto contro il Maccabi Haifa, in cui sarà obbligatorio conquistare sei punti per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale in Champions League. Nel mezzo un altro crocevia fondamentale: la sfida a San Siro contro il Milan campione d'Italia in carica, che precederà il derby con il Torino.

La Juventus, poi, concluderà il proprio mese di ottobre con le abbordabili gare di campionato contro Empoli e Lecce, inframezzate dalla delicata trasferta sul campo del Benfica in Champions League: un match, quest'ultimo, che potrebbe essere decisivo per il futuro europeo dei bianconeri.

Juventus, il calendario completo di ottobre

Questo il calendario completo della Juventus nel mese di ottobre: