Juventus, i prossimi impegni: il calendario di settembre

L'euforia per la netta (e convincente) affermazione di Udine, in casa Juventus, ha lasciato spazio ai dubbi e alle perplessità suscitate dall'opaco pareggio interno con il Bologna. I bianconeri, infatti, non sembrano aver ancora intrapreso una decisa sterzata rispetto alla deludente stagione passata, manifestando qualche limite di troppo nella costruzione della manovra. Segnali di crescita, il tecnico Massimiliano Allegri spera di vederli già nei prossimi impegni, con il mese di settembre che, sulla carta, potrebbe permettere alla Vecchia Signora di ingranare le marce alte.

Juventus, il calendario di settembre

La Juventus, domenica 3 settembre, farà visita all'Empoli di Paolo Zanetti, ancora fermo a quota 0 in classifica (per i toscani, nelle prime due giornate di campionato, sono arrivati altrettanti ko senza reti all'attivo contro Verona e Monza). I bianconeri, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, affronteranno poi il 16 settembre allo Stadium la Lazio dell'ex Maurizio Sarri, formazione anch'essa al momento inchiodata a 0. Per Danilo e compagni, infine, il mese di settembre si chiuderà con la trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo e l'impegno interno con il Lecce.

Questo, nel dettaglio, il calendario della Juventus nel mese di settembre: