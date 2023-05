Juventus, tra campionato ed Europa League: il calendario fino al termine della stagione

Otto partite ancora da giocare, che, in caso di approdo alla finalissima di Europa League, diventerebbero nove. Finale di stagione tutto da vivere per la Juventus, impegnata nella lotta Champions in campionato (salvo nuove penalizzazioni per il caso plusvalenze) ed alla ricerca di un trofeo europeo che manca dal 1999, anno in cui la Vecchia Signora si aggiudicò la Coppa Intertoto. Settimane decisive anche per il futuro del tecnico Massimiliano Allegri, finito sul banco degli imputati sia per i risultati non completamente soddisfacenti ottenuti fin qui sia per una qualità di gioco sempre al di sotto delle aspettative.

Campionato ed Europa League, tutti gli impegni dei bianconeri

Il rush finale di stagione della Juventus prenderà il via questo mercoledì 3 maggio con l'impegno interno contro il Lecce, gara che precederà di quattro giorni lo scontro diretto in chiave Champions con l'Atalanta. I bianconeri saranno poi attesi dalla doppia sfida con il Siviglia valevole per la semifinale di Europa League, inframezzata dal match dello Stadium contro la Cremonese. La formazione di Allegri finirà poi il suo campionato con le partite contro Empoli (trasferta), Milan (casa) e Udinese (trasferta). Il 31 maggio, invece, è in programma la finale di Europa League, alla quale la Juventus spera ovviamente di poter essere presente.

Il calendario

Di seguito, nel dettaglio, tutti gli impegni della Juventus da qui al termine della stagione: