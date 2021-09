Juventus-Chelsea, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Partita di fuoco per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, reduci da due successi consecutivi in campionato, ospiteranno allo Stadium i campioni d'Europa in carica del Chelsea nella seconda giornata del girone H di Champions League (fischio d'inizio alle 21 di mercoledì 29 settembre). Una gara chiave per la conquista del primo posto nel raggruppamento, con entrambe le formazioni che hanno esordito con una vittoria: 3-0 contro gli svedesi del Malmoe la Vecchia Signora (reti di Alex Sandro, Dybala e Morata) ed 1-0 contro i russi dello Zenit San Pietroburgo i Blues (rete di Lukaku).

Juventus-Chelsea, le scelte di Allegri

Massimiliano Allegri, privo degli infortunati Dybala e Morata, potrebbe cambiare modulo optando per il 3-5-2 al posto del 4-4-2 visto in questa fase iniziale di stagione. In attacco scelte praticamente obbligate con Chiesa ad affiancare Kean, mentre nella zona centrale del campo ci sarà spazio per Bentancur, Locatelli e Rabiot con Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie esterne. In difesa terzetto formato da De Ligt, Bonucci e Chiellini, mentre in porta, dopo il turno di riposo osservato in campionato contro la Sampdoria, tornerà Szczesny al posto di Perin.

Juventus-Chelsea, le scelte di Tuchel

3-5-2 anche per Thomas Tuchel, che in attacco si affiderà all'ex interista Romelu Lukaku e al tedesco Timo Werner. Linea di centrocampo formata da Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Kanté e Alonso, in difesa Christensen, Thiago Silva e Rudiger a protezione del portiere Mendy. Out Mount e Pulisic.

Juventus-Chelsea, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Alex Sandro; Chiesa, Kean. All. Allegri

Chelsea (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Kanté, Alonso; Werner, Lukaku. All. Tuchel

Juventus-Chelsea, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Chelsea sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video. L'app è disponibile su Smart Tv, su decoder Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) ed i dispositivi Amazon Firr TV Stick e Google Chromecast.