Juventus, cosa va e cosa non va dopo le prime due giornate

Diciamolo pure, la netta (e convincente) vittoria conquistata all'esordio contro l'Udinese aveva illuso un po' tutti i tifosi bianconeri che l'antifona, in questa stagione, sarebbe stata completamente diversa rispetto al recente passato. Poi, però, è bastato incontrare sulla propria strada un organizzato Bologna per ridimensionare i presunti progressi della Juventus, tornata quella impacciata e confusionaria dello scorso torneo. Un mezzo passo falso che impedisce alla formazione di Massimiliano Allegri di issarsi in cima alla classifica in compagnia delle formazioni a punteggio pieno.

Cosa va

Il ritrovato Vlahovic

Sembrava destinato a cambiare aria in estate, ma poi, alla fine, Dusan Vlahovic è rimasto alla corte bianconera. Un epilogo che, almeno in questo avvio di stagione, pare quello migliore per i bianconeri. Sì, perché il serbo è andato a segno in entrambe le prime due gare di campionato, mostrando fame, cattiveria e voglia di riscatto dopo le difficoltà del recente passato.

Carattere e rabbia

La ferocia, abbinata ad una buona qualità di gioco, l'avevamo già vista all'esordio contro l'Udinese e la Juventus, malgrado le oggettive difficoltà riscontrate sul piano della manovra, si è confermata cattiva e rabbiosa anche con il Bologna, mostrando nella ripresa il suo viso più duro per evitare quanto meno quella che sarebbe stata una dolorosa sconfitta.

Cosa non va

La sterilità della manovra

La "nuova" Juventus è durata solo quarantacinque minuti, quelli che avevano piacevolmente sorpreso nel primo tempo di Udine. Da quel momento in poi la manovrà è tornata a farsi sterile, monocorde, priva di sbocchi. Difetto (e limite) al quale Allegri è chiamato a trovare quanto prima una soluzione.

La (poca) spinta degli esterni

Da un lato Weah e dall'altro Cambiaso (quest'ultimo tra i migliori all'esordio), non sono quasi mai riusciti con il Bologna a creare la superiorità numerica sulle corsie esterne. Preoccupa, in particolare, il rendimento dello statunitense, che già contro l'Udinese era stato fra i meno brillanti nelle file bianconere.