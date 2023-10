Juventus, Allegri in ansia per il derby: le condizioni di Vlahovic e Milik

Il pareggio con l'Atalanta, per la Juventus, ha avuto il sapore di un brodino, utile però a dare continuità al successo ottenuto contro il Lecce. I bianconeri, per non perdere ulteriormente terreno dalla vetta della classifica, oggi distante quattro lunghezze, hanno però bisogno di tornare subito alla vittoria a partire dal derby, mai banale, contro il Torino. Ottenere i tre punti, per la formazione di Massimiliano Allegri, significherebbe poi presentarsi al meglio in vista della trasferta di San Siro contro il Milan, fondamentale in ottica primo posto.

Le condizioni di Vlahovic e Milik

L'avvicinamento al derby della Mole, tuttavia, non sta avvenendo in maniera serena in casa bianconera. Nelle ultime sessioni di allenamento, infatti, si sono allenati a parte sia Dusan Vlahovic che Arkadiusz Milik. Una brutta notizia per Allegri, che in vista della sfida con i granata spera di recuperare almeno uno dei due. Cauto ottimismo c'è soprattutto nei confronti del polacco, il cui dolore al polpaccio sta di giorno in giorno diminuendo: per lui è possibile già a breve un ritorno in gruppo. Più complessa la situazione di Vlahovic, ancora alle prese con l'ormai cronico problema alla schiena: le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno, con l'obiettivo di rimettere il serbo a disposizione del tecnico in extremis.