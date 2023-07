Juventus, i convocati per la tournée negli Usa

Proseguirà negli Stati Uniti la preparazione in vista della stagione 2023/2024 della Juventus. I bianconeri, al lavoro dallo scorso 10 luglio alla Continassa, partiranno alla volta degli States nella giornata odierna, venerdì 21 luglio. Qui la formazione di Massimiliano Allegri sarà impegnata in alcune amichevoli di prestigio: il 23 luglio contro il Barcellona, il 28 contro il Milan ed il 3 agosto, infine, contro il Real Madrid. Test che serviranno al tecnico per sperimentare tattiche e sistemi di gioco in vista dell'inizio del campionato di serie A, previsto, per la Vecchia Signora, per domenica 20 agosto, quando Danilo e compagni faranno visita all'Udinese.

I convocati

La Juventus, in queste ore, ha diffuso l'elenco dei convocati per la tournée statunitense. Tra questi non figurano, come prevedibile, Leonardo Bonucci e Denis Zakaria, giocatori ormai fuori dal progetto tecnico bianconero. Out anche Adrien Rabiot, alle prese con un problema muscolare al polpaccio destro. Nella lista, invece, Paul Pogba e Weston McKennie: lo statunitense è stato reintegrato nel gruppo, ma resta comunque sul mercato.

Di seguito, nel dettaglio, l'elenco completo dei convocati: