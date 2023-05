Juventus-Cremonese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia della terza vittoria consecutiva. La Juventus, reduce dall'1-1 colto in extremis contro il Siviglia nell'andata della semifinale di Europa League, vuole andare a caccia di altri tre punti in campionato dopo quelli raccolti con Lecce e Atalanta. Avversario, nella 35esima giornata, la Cremonese di Ballardini, alla disperata ricerca di una complicata salvezza: i grigiorossi, malgrado il buon rendimento delle ultime settimane (5 punti nelle ultime tre partite), si trovano al penultimo posto della classifica, a -6 dal Verona quartultimo. Anche un pareggio, quindi, servirebbe poco ai lombardi, che, a Torino, cercheranno di fare l'impresa.

Juventus-Cremonese, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara contro la Cremonese, sarà costretto a fare a meno di Bonucci, che ha riportato una lesione all'adduttore nel corso della sfida di Europa League con il Siviglia. Out anche Bremer, alle prese con un problema muscolare. Il tecnico potrebbe attuare un po' di turnover, con la coppia d'attacco, nel 3-5-2 bianconero, formata da Chiesa e Milik. In mezzo al campo maglia da titolare per Paredes in cabina di regia, con Fagioli e Miretti ai lati dell'argentino. Sulle corsie esterne Cuadrado ed Iling, mentre in difesa il terzetto dovrebbe essere formato da Gatti, Rugani e Danilo. Tra i pali Perin e non Szczesny.

Juventus-Cremonese, le scelte di Ballardini

Ballardini, per la trasferta di Torino, sarà privo di Pickel, fermato per un turno dal giudice sportivo. In dubbio anche Dessers. Nel 4-4-2 grigiorosso ci sarà quindi ancora spazio per Ciofani al fianco di Okereke in attacco, con Castagnetti in mezzo al campo al fianco di Meité. Sulle corsie esterne Benassi a destra e Galdames a sinistra, mentre la linea difensiva dovrebbe essere formata da Sernicola, Chiriches, Lochoshvili e Vasquez. In porta Carnesecchi.

Juventus-Cremonese, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling; Chiesa, Milik. All. Allegri

Cremonese (4-4-2): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Benassi, Meité, Castagnetti, Galdames; Okereke, Ciofani. All. Ballardini

Juventus-Cremonese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Cremonese, in programma domenica 14 maggio alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la 35esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.