Juventus-Crotone, le probabili formazioni: ballottaggio Kulusevski-Morata, Demiral in difesa

Due sconfitte consecutive, di cui una in campionato (1-0 con il Napoli) e una in Champions League (2-1 con il Porto nell'andata degli ottavi di finale). Non è certo un buon momento per la Juventus, chiamata al riscatto contro il Crotone nella gara valevole per la 23ª giornata di Serie A (fischio d'inizio alle 20.45 di lunedì 22 febbraio). Un match che i bianconeri, se vogliono rimanere in corsa per lo scudetto, non possono fallire. Dall'altra parte, però, ci sarà un Crotone affamato di punti e già capace di fermare la Vecchia Signora sul pareggio nella sfida di andata giocata allo Scida, terminata 1-1.

Juventus-Crotone, le scelte dei due allenatori

Andrea Pirlo, per la gara contro i pitagorici, dovrà fare i conti con le assenze di Bonucci, Chiellini, Cuadrado e Arthur. Coppia centrale di difesa quindi obbligata, con Demiral che affiancherà De Ligt. I terzini, nel 4-4-2 bianconero, saranno Danilo e Alex Sandro, mentre in mezzo al campo ci sarà Bentancur con uno tra McKennie e Ramsey. Se la scelta dovesse ricadere sul gallese, lo statunitense verrà dirottato sulla corsia destra con Chiesa dall'altra parte, altrimenti spazio per Bernardeschi. In attacco, per affiancare Cristiano Ronaldo, ballottaggio serrato tra Morata e Kulusesvki.

Stroppa, dall'altra parte, potrebbe mandare in soffitta il consueto 3-5-2 per affidarsi ad un più offensivo 4-3-3, con il tridente d'attacco composto da Messias, Di Carmine e Ounas. In mezzo al campo Molina, Cigarini e Reca, con la difesa composta da Rispoli, Djidji, Golemic e Luperto.

Juventus-Crotone, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Demiral, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Ramsey, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Crotone (4-3-3): Cordaz; Rispoli, Djidji, Golemic, Luperto; Molina, Cigarini, Reca; Messias, Di Carmine, Ounas. All. Stroppa