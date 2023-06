Juventus, quando inizia la stagione 2023/2024: le date di ritiro e amichevoli

Una stagione, quella appena andata in archivio, non certo da ricordare per la Juventus. I bianconeri, a causa della penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze, hanno infatti chiuso il campionato solamente al settimo posto alle spalle, nell'ordine, di Napoli, Lazio, Inter, Milan, Atalanta e Roma. Non molto meglio è andata in Europa, dove la formazione di Massimiliano Allegri è stata prima eliminata nella fase a gironi in Champions (terza posizione nel gruppo H dietro a Benfica e Paris Saint-Germain) e poi in semifinale dal Siviglia in Europa League. In Coppa Italia, invece, la Vecchia Signora è stata fermata in semifinale dall'Inter, chiudendo così l'annata senza alcun titolo in bacheca.

Le date di ritiro e amichevoli

La Juventus, in questi giorni, si è già messa al lavoro in vista della prossima stagione, nella quale l'obiettivo sarà quello di tornare ad essere protagonisti almeno in Italia. Numerosi i cambiamenti attesi nell'organico, con diversi calciatori, come Angel Di Maria e Leandro Paredes, che hanno già salutato i bianconeri. A rischio, inoltre, anche la permanenza di altri big come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

La nuova stagione, per i bianconeri, inizierà ufficialmente il prossimo 10 luglio, quando la Vecchia Signora si ritroverà alla Continassa. Nei giorni successivi ci sarà la partenza per la tournée negli Stati Uniti, dove la Juventus sarà impegnata in alcune amichevoli: il 22 luglio contro il Barcellina, il 27 luglio contro il Milan ed il 2 agosto contro il Real Madrid. Il 13 agosto, con sede ancora da definire, il test con la Lazio.

Queste, nel dettaglio, tutte le date: