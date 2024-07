Juventus, quando inizia la stagione 2024/2025: le date di ritiro e amichevoli

Una stagione, quella andata in archivio nelle scorse settimane, in chiaroscuro. La Juventus, dopo un ottimo inizio, ha infatti abbassato notevolmente il proprio rendimento nella seconda parte dell'anno chiudendo il campionato in terza posizione a -23 dall'Inter vincitrice del torneo. A mettere una pezza la conquista della Coppa Italia, competizione nella quale i bianconeri hanno superato in finale l'Atalanta.

Juventus 2024/2025, le date di ritiro e amichevoli

La stagione 2024/2025, per la Juventus, inizierà mercoledì 10 luglio. In quella data, infatti, prenderà il via il ritiro dei bianconeri, che saranno guidati in panchina da Thiago Motta, subentrato all'esonerato Massimiliano Allegri. Il ritrovo, come da tradizione, sarà alla Continassa, mentre dal 20 al 26 luglio la Vecchia Signora continuerà la preparazione in Germania, dove Danilo e compagni scenderanno in campo nel primo impegno amichevole contro il Norimberga. Il 3 agosto è poi in programma il test con il Brest a Pescara, il 6 l'allenamento a porte aperte insieme ad una selezione di giocatori della Juventus Next Gen e dell'Under 19. L'ultimo appuntamento prima dell'esordio ufficiale in stagione sarà invece un'altra amichevole internazionale: i bianconeri si sposteranno in Svezia, a Goteborg, dove l'11 agosto, all'Ullevi Stadium, andrà in scena il test contro l'Atletico Madrid.

Queste, nel dettaglio, tutte le date:

10 luglio: inizio ritiro

26 luglio: amichevole Norimberga-Juventus (in Germania)

3 agosto: amichevole Brest-Juventus (a Pescara)

6 agosto: allenamento a porte aperte insieme a una selezione di giocatori della Juventus Next Gen e dell'Under 19 bianconera

11 agosto: amichevole Atletico Madrid-Juventus (in Svezia)