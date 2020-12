Juventus-Dinamo Kiev, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vincere per tenere viva la speranza di conquistare il primo posto. Questo l'obiettivo della Juventus che questa sera, alle 21, ospiterà all'Allianz Stadium la Dinamo Kiev nella quinta giornata del gruppo G di Champions League. I bianconeri, che hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale, si trovano attualmente al secondo posto con 9 punti, distanti tre lunghezze dal Barcellona capolista, che in questo turno se la vedrà con il Ferencvaros. Conquistare il successo contro gli ucraini permetterebbe alla formazione di Andrea Pirlo di giocarsi le residue chances di leadership nella sfida del Camp Nou con i blaugrana, in programma il prossimo martedì 8 dicembre.

Juventus-Dinamo Kiev in tv e streaming

La partita Juventus-Dinamo Kiev sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport (canale 252). Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità Now Tv, che permette la visione delle gare di Champions League attraverso l'acquisto di uno dei pacchetti offerti.